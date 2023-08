Microsoft oppfordrer CMA til å revurdere sin blokkering av fusjonen med Activision Blizzard

HQ

Microsoft har nok en gang innledet en dialog med Storbritannias Competition and Markets Authority i et forsøk på å få det planlagte oppkjøpet av Activision Blizzard King til en verdi av 68,7 milliarder dollar godkjent i landet.

Etter at fusjonen ble godkjent i USA og Europa, og en rekke andre land rundt om i verden, har Microsoft nå sendt inn et brev med noen grunner til at CMA bør oppheve sin blokkering av avtalen og la den bli godkjent.

I det omfattende juridiske dokumentet skriver Microsoft at de har inngått en rekke partnerskap for nettskytjenester i et forsøk på å imøtekomme CMAs bekymringer om at Microsoft har monopol på nettskytjenester.

I tillegg skriver Microsoft at de har inngått en avtale med Sony om å levere Call of Duty til PlayStation-plattformene i mange år fremover.

Det nevnes også at man er i ferd med å utarbeide et nytt forslag som vil endre den nåværende fusjonssituasjonen slik at den blir mer i tråd med gjeldende lover og regler i Storbritannia.

Ettersom CMA er det siste hinderet for at denne avtalen skal gå gjennom, må vi vente til senest 18. oktober 2023 for å se om Activision, Blizzard og King blir en del av Xbox Game Studios -familien.