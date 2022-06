Microsoft registrerer nå varemerket Contraband

HQ

Microsoft og Avalanche Studios avslørte et kommende eksklusivt Xbox-spill kalt Contraband under E3 2021, men siden har vi ikke hørt noe om det. Nå er det imidlertid tegn på at det er på vei ut av skjulestedet sitt.

Som Aggiornamenti Lumia bemerket via Twitter, registrerte Microsoft nylig, 2. juni for å være mer presis, et verdensomspennende varemerke for Contraband. Det betyr ikke automatisk at spillet vil vises på søndagens Xbox & Bethesda Games Showcase, men timingen er unektelig interessant, eller hva?

Du kan se den første traileren nedenfor.