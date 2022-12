Microsoft sier at de har mye å vise frem etter dårlig The Game Awards-innsats

HQ

The Game Awards ble overstått tidlig fredag morgen, og det var et fint arrangement med mange gode spill som mottok velfortjente priser og en rekke spennende annonseringer. Vi kan ikke forestille oss at særlig mange er misfornøyde med årets arrangement, men det er muligens ett unntakk; de som håpet på Xbox-eksklusiver.

Microsoft hadde Xbox-sjefen Phil Spencer blant publikum, og de hadde noen mindre trailere for ting som Samsung-samarbeidet med Xbox Cloud Gaming. Men når det kom til presentasjoner av nye eksklusive storspill til Xbox, hadde de ingenting å dele med oss denne gangen.

Dette har ført til at flere store Xbox-profiler har klaget høylytt på sosiale medier med tweets som både er blitt likt og retweetet av mange. Og tilsynelatende har denne misnøyen fra fellesskapet nå nådd Microsoft, og det ser heldigvis ut til at det kan være nyheter i sikte. Xbox Game Marketing-sjef Aaron Greenberg tvitrer nemlig: "don't worry you will not have to wait too long for what's next from us".

Microsoft har tre store spill planlagt for de første seks månedene av 2023, nemlig Forza Motorsport, Redfall og Starfield. Ingen av disse har engang en utgivelsesmåned ennå, noe vi forhåpentligvis får for minst et eller to av dem ganske snar.