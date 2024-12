Microsoft-sjef: "Vi omdefinerer hva det vil si å være en Xbox-fan"

HQ

Det har vært interessant å følge Microsofts utvikling som plattforminnehaver i 2024, der de har gått helt bort fra å produsere eksklusive spill til å gjøre plattformen mer attraktiv.

Mens mange på nettet er usikre på om dette er et smart trekk for fremtiden, ser Microsoft ut til å være ganske selvsikre. Strategien deres er for tiden litt rotete, med noen spill som er eksklusive, noen for en stund, og noen ikke i det hele tatt. Men én ting ser ut til å være sikkert; Xbox skal bli multiplattform.

Microsofts administrerende direktør Satya Nadella sa nylig dette i Microsofts årlige aksjonærmøte:

"Og så sa vi: La oss ta med oss spillgleden overalt. Og det er grunnen til at selv disse annonsene med Xbox nå, der vi omdefinerer hva det vil si å være en Xbox-fan, handler om å kunne nyte Xbox på alle enhetene dine. Så strategien vår med Activision-innhold er nå i full kraft. Vi føler oss fantastiske over fremgangen vi har gjort. Og enda viktigere, jeg tror at på lang sikt, som et selskap, kan vi bringe det beste fra AI-innovasjon, skyinnovasjon, konsollinnovasjon, PC-innovasjon for å bygge de beste spillene som kan nytes av spillere overalt."

Dette høres ikke ut som en mann som ønsker å beholde Halo og Gears of War på bare én plattform, gjør det vel?