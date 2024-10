Microsoft-sjefen fikk bare en lønnsøkning på 30 millioner dollar i løpet av et år med tusenvis av oppsigelser

HQ

2024 har vært et brutalt år for oppsigelser i spill-, teknologi- og underholdningsbransjen. Vi overvant 2023s enorme oppsigelsestall tidlig i kalenderåret, og siden da har tusenvis av talentfulle ansatte mistet jobben. En av de største permitteringssynderne var Microsoft og Xbox-spilldivisjonen, da vi så 1900 mennesker miste jobben i januar, ytterligere 650 i september, og Arkane Austin, Tango Gameworks, og Alpha Dog blant studioene som stengte dørene permanent. Det er unødvendig å si at det har vært 10 utfordrende måneder allerede.

Men ikke for alle. Microsofts administrerende direktør Satya Nadella ser ut til å ha imponert styret og sine overordnede i det siste, ettersom CNBC rapporterer at han har fått en lønnsøkning på 30,6 millioner dollar i år. Nadellas lønn har økt med rundt 30 %, fra 48,5 millioner dollar og opp til 79,1 millioner dollar, noe som faktisk var mindre enn forventet, ettersom rundt 5,5 millioner dollar ble trukket fra på grunn av nylige cyberangrep.

Nadella skal ha bedt om en mindre lønnsøkning for å reflektere sikkerhetsproblemene Microsoft har stått overfor, noe som uten tvil er en stor lettelse for de tusenvis av menneskene som har mistet jobben de siste månedene.

Størstedelen av Nadellas lønn kommer i form av aksjer, med bare en del som tilskrives faktiske kontanter. Når det gjelder hvorfor en slik økning har skjedd til tross for et alarmerende år for mange, har Microsoft lagt ut positive tall i mange av sine sektorer, spesielt (og ironisk nok) sikkerhetsvirksomheten.