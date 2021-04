Microsoft skal begynne å produsere Xbox Series X-minikjøleskap

Du ser på Annonser

Nylig satte Twitter i gang deres årlige "Best of Tweets"-konkurranse, hvor brukere verden over kårer merkevaren, eller selskapet, som gjør seg best på Twitter-plattformen. I finalen fant vi Xbox og Skittles, og for å lokke folk til å stemme på dem, lovet Microsofts Aaron Greenberg noe gøy.

Han slo nemlig fast at dersom de vinner så vil de sette Xbox Series X-inspirerte minikjøleskap i produksjon. Tidligere har de produsert fullstørelses kjøleskap som har blitt vist frem av visse youTube-personligheter, men etter hvert vil du altså tilsynelatende kunne kjøpe deg en minivariant av dette.

Og ja, Microsoft vant mot Skittles, og dermed har Greenberg avslørt at de overholder deres løfte:

"Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that

@Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends

@Skittles of course!"

Kunne du tenke deg et Series X-minikjøleskap?