Microsoft slÃ¥r egen salgsrekord med Xbox Series S/X

For to dager siden ble Xbox Series S og X utgitt, og det er ganske tydelig at etterspørselen har vært stor, for de er utsolgt nesten overalt. Så nøyaktig hvor bra har den solgt? Dessverre har vi ikke noen eksakte tall, og Microsoft har sagt at vi ikke skal forvente det heller, men Phil Spencer har likevel litt å dele på Twitter:

"Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We're working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever."

Kort sagt er dette deres raskest selgende konsoll noensinne. Vi vet at Xbox One solgte mer enn en million enheter de første 24 timene, hvilket betyr at Xbox Series-tallene er enda større. Men hvor mye større er uvisst. Vi kan bare håpe at noen gode insidere eller analytikere kan gi oss et estimat etter hvert.