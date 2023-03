Microsoft: "Sony kan lage sitt eget Call of Duty"

HQ

I forkant av Microsofts svært omtalte gigantavtale der de har til hensikt å betale svimlende 68,7 milliarder dollar for Activision, har de verbale slagene mellom Microsoft og spesielt den nærmeste rivalen Sony mildt sagt vært iøynefallende, og på grunn av det vet vi alle hvor utrettelige Sony har vært i forsøket på å sette en stopper for avtalen.

Nå, i henhold til lovbestemte prosedyrer, har Microsoft sendt inn noen svar om avtalen og potensielle effekter det kan ha på spillverdenen til Competition and Markets Authority (CMA), og der kan vi blant annet se at Microsoft mener at Sony om ti år absolutt kan lage sin spillserie som kan konkurrere med Call of Duty .

Med tanke på alle talentene som Sonys studioer tilbyr, og at de har lisenser som Killzone, Resistance, Syphon Filter og Socom, bør det selvfølgelig være ekstremt mulig.

Takk, Wall Street Journal.