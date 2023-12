Microsoft sparker i gang nedtellingssalget på Xbox

HQ

For noen uker siden startet Sony sitt End of Year Deals-salg, som avsluttes om et par dager. Nå har tiden kommet for Microsoft til å starte sitt motstykke, Countdown Sale, som varer i to uker til og som du finner her.

Vi har funnet et godt utvalg i ulike sjangre og prisklasser, både gamle og nye ting, og vi tror de fleste av dere vil finne noe dere liker nedenfor:



- Alex Kidd in Miracle World DX - 80% rabatt (£2.99 / €3.99)

- Assassin's Creed Mirage - 30% rabatt (£31.49 / €34.99)

- EA Sports FC - 60% rabatt (£27.99 / €31.99)

- Endling: Extinction is Forever - 67% rabatt (£8.24 / €9.89)

- Hogwarts Legacy - 50% rabatt (£32.49 / €37.49)

- Mortal Kombat 1 - 40% rabatt (£38.99 / €44.99)

- Resident Evil 4 - 55% rabatt (£26.09 / €31.49)

- Star Wars Jedi: Survivor - 50% rabatt (£34.99 / €39.99)

- Street Fighter 6 - 40% rabatt (£32.98 / €41.99)

- The Crew Motorfest - 50% rabatt (£34.99 / €39.99)

- World of Final Fantasy Maxima - 60% rabatt (£13.99 / €15.99)

Hvis du finner et spesielt godt tilbud, setter vi pris på om du hjelper andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor. Å dele er tross alt å bry seg.