Redfall og Starfield ble samtidig utsatt og er nå begge planlagt utgitt i løpet av de første seks månedene av 2023. Men hvis du trodde Starfield ville få en lanseringsdato når som helst snart, kan du nok slutte å håpe.

Det er nå gjort klart at Starfield, uansett hva som skjer, vil slippes etter Redfall, et spill som heller ikke har fått en konkret lanseringsdato. Nylig deltok Xbox Studios-sjef Matt Booty i en podcast (via PCGamesN) og bekreftet der at Starfield kommer etter Redfall.