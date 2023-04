Microsoft svarer på kritikken rundt de nye Xbox-menyene

HQ

Etter å ha mottatt tilbakemeldinger fra de som har prøvd det via Xbox Insider-programmet innrømmer Microsoft at det nye grensesnittet for Xbox Home ikke gikk bra. Flere av brukerne har for eksempel kalt det altfor rotete, at bakgrunnene ikke var synlige nok og at det føltes som en eneste stor reklame for Game Pass. Ivy Krislov fra Xbox Experiences sier:

"Vi hører dere om at endringene av Home ikke ga nok plass til at du kunne nyte bakgrunnen din, og at det føltes overfylt. Vi jobber med å balansere opplevelsen, tilgjengeligheten, funksjonen og behovene til fellesskapet vårt, og gi deg en flott og oppdatert Hjem-opplevelse.

De tidligere tilpassede innstillingene og bakgrunnene fra Home vil gå tilbake til hva de var før eksperimentene, og vi lagrer innstillingene for "nye Home".

Alle Xbox-brukere kan forvente et redesignet grensesnitt en gang senere i år.