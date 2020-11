Microsoft teaser at Control snart kommer til Game Pass

Du ser på Annonser

i desember 2019 sa Phil Spencer at Control var på vei til Xbox Game Pass, hvilket dog ble avkreftet av Remedy. Men nå viser det seg at spillet mest sannsynlig faktisk kommer til Microsofts abonnementstjeneste.

På Xbox Game Pass sin offisielle Twitter-konto refererer de til en e-post fra en "Melissa McGamepass", som er skrevet i samme stil som memoene man kan finne i Control:

"EA Play is coming to PC and we have a ton of games slated on top of that! We even included [REDACTED], which our fans won't stop mentioning (that's why I sent you that .gif with the sinister red light)," står det i mailen.

Det store spørsmålet er så om det er snakk om spillets Ultimate Edition eller standardutgaven. Forhåpentligvis førstnevnte da dette er den utgaven som er optimalisert for Xbox Series-konsollene.