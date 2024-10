Microsoft: "Vi har nå 20 franchiser som har generert over 1 milliard dollar i livstidsinntekter"

HQ

Xbox Game Studios Microsoft var enorme allerede før oppkjøpet av Activision Blizzard i fjor, men nå er de rett og slett gigantiske, kun slått av Tencent i spillmarkedet. Nå har de avslørt via en finansiell rapport at de eier ikke mindre enn 20 forskjellige spillfranchiser som har innbrakt over 1 milliard dollar:

"Vi bringer gode spill til flere mennesker på flere enheter. Med oppkjøpet av Activision Blizzard King, som ble gjennomført i oktober 2023, har vi lagt til hundrevis av millioner av spillere i økosystemet vårt.

Vi har nå 20 franchiser som har generert over 1 milliard dollar i livstidsinntekter - fra Candy Crush, Diablo og Halo, til Warcraft, Elder Scrolls og Gears of War. Og med Xbox Cloud Gaming fortsetter vi å innovere for å tilby spillerne flere måter å oppleve spillene de elsker på - hvor, når og hvordan de vil."

Hvordan de vil håndtere dette på best mulig måte i fremtiden gjenstår å se, men vi vet allerede at de har åpnet opp for å gi ut spillene sine til konkurrerende formater, i hvert fall til en viss grad.

Takk, Tweaktown.