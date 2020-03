Microsoft vil fortelle mer om Xbox Series X neste uke

Som kjent ble Game Developer's Conferens utsatt til en gang i sommer på grunn av coronaviruset, og det var visst dårlig timing for særlig Microsoft og Sony, som skal lansere de nye konsollene til høsten, og som skal briefe utviklere om de nye verktøyene, deres økosystemer og alt derimellom.

Men Microsoft har en plan, og den planen heter Game Stack Live. Gjennom en rekke live-sendinger skal de nemlig få sagt alt de ellers ville ha gått igjennom på GDC, og vi blir invitert til å se på.

Det hele går av stabelen den 17. mars og vil vare i to dager, hvor man kan lære masse om Microsofts planer for fremtiden, og ja det inkluderer også ny informasjon om deres Xbox Series X, som har sitt eget show klokken 20:40 den 18. mars, hvor de også vil snakke om Porject xCloud.

Du kan se hele oversikten her:

Dag 1 - 17. mars​

19:00 Welcome to Game Stack Live!​

19:25 How The Coalition built Gears 5 to be more accessible

19:45 Building accessibility into your game - the Xbox Accessibility Guidelines

20:00 Panel: The changing nature of today's game industry

20:35 Panel: How to be intentionally inclusive in your game design

21:15 What is Microsoft Game Stack?

21:30 The Importance of LiveOps

22:00 Rare: Building Sea of Thieves with a LiveOps Mentality

22:35 What it means to run a game studio - a conversation with Turn 10

23:00 Maximizing impact and reach for your independent games with the [email protected] team​

Dag 2 - 18. mars

19:00 Previously on Game Stack Live 10:15 How inXile used creative iteration to drive Wasteland's development

19:40 Panel: How online services are defining the next generation of game development

20:40 Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming

21:40 The spark of creativity that drives Double Fine

22:20 What's new in DirectX: Raytracing, mesh shading, and more