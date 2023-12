Microsoft vil lansere en mobil spillplattform raskere enn du tror

HQ

I lang tid måtte du gå til enten Apple eller Google Play Store hvis du ville kjøpe et mobilspill, avhengig av hvilken telefon du hadde. Microsoft ønsker snart å komme på banen med sin egen plattform for mobilspill for å rokke ved hele denne bransjen.

På CCXP-konferansen (via Bloomberg) snakket Xbox-sjef Phil Spencer litt om hvor viktig denne plattformen er og hvor snart vi kan få se den. "Det er en viktig del av strategien vår, og noe vi jobber aktivt med i dag, ikke bare alene, men også i samtaler med andre partnere som også ønsker flere valgmuligheter for hvordan de kan tjene penger på telefonen", sa han. <em>"Jeg tror ikke at dette ligger flere år frem i tid, jeg tror det kommer før det".

Microsoft fullførte nylig oppkjøpet av Activision Blizzard King, og sistnevnte utvikler er den mest interessante når det gjelder mobilspill. Med en slik gigant innen mobilspill i baklommen tviler vi på at det vil ta lang tid før Microsoft utnytter King til fulle.