Microsoft vil slippe fire store spill hvert år

HQ

Kort tid etter at Microsoft kjøpte Zenimax, Bethesda, Double Fine, Obsidian og de mange andre utviklerstudioene sa de at dette ville føre til langt flere spill fra Xbox Game Studios-familien hvert år. Dette har de ikke klart å levd opp til de siste årene, så etter et par andre brutte løfter er det interessant at de nå gjentar dette.

Ben og David er nemlig i Los Angeles for å delta på ukens begivenheter, og etter kveldens Xbox Games Showcase hadde Microsoft en slags pressekonferanse hvor Xbox Game Studios-sjefen Matt Booty sa at planene er lagt for å slippe minst fire store spill fra sine egne studioer hvert år fremover. Vi vet jo allerede at Avowed og Senua's Saga: Hellblade II kommer neste år, så de er godt på vei.