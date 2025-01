Microsoft vurderte å avvikle Xbox før oppkjøpet av Bethesda og Activision

HQ

Ifølge en rapport fra The Information vurderte Microsoft å avvikle Xbox-virksomheten i 2021. Satya Nadella, selskapets toppsjef, sto overfor valget mellom å enten gjøre betydelige investeringer i plattformen eller rett og slett kaste inn håndkleet. Vi vet alle hvordan det gikk, og investeringen var mildt sagt betydelig - 7 milliarder dollar for Bethesda og nesten 69 milliarder dollar for Activision Blizzard.

Oppkjøpene hadde som mål å styrke Game Pass, og som vi tidligere har rapportert, har Microsoft satt seg et ambisiøst mål om å nå over 100 millioner abonnenter innen 2030, noe som i skrivende stund betyr en årlig vekst på 40 % i løpet av de neste fem årene. Med den siste reklamekampanjen som proklamerer at "alt er en Xbox", har de tydeligvis lagt inn et høyt gir for å nå målene sine, men Game Pass har ikke vært uten utfordringer.

Det gjenstår å se om det er et smart trekk å spre sine tidligere eksklusive spill til alle plattformer som en langsiktig strategi, og vi har nylig rapportert om flere store titler som kan lanseres på både PlayStation 5 og den kommende Switch 2 i år.

Tror du Microsoft gjorde det rette valget ved å investere videre i Xbox-virksomheten, eller burde de ha trukket seg ut rundt 2021?