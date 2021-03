Microsofts Auto HDR-funksjon fra Xbox slippes til PC

Du ser på Annonser

En veldig lekker funksjon når du spiller titler fra tidligere Xbox-generasjoner på en Xbox Series-konsoll er Auto HDR. Denne legger helt enkelt til HDR automatisk i spill som ikke hadde dette da de ble sluppet, eller til og med kom langt før HDR var aktuelt i spillverden.

Nå har Microsofts "program manager" Hannah Fisher via DirectX Developer Blog avslørt at dette også kommer til PC og er tilgjengelig nå for Windows-insiders. Hun skriver også at over tusen spill allerede støtter dette:

"When enabled on your HDR capable gaming PC, you will automatically get awesome HDR visuals on an additional 1000+ DirectX 11 and DirectX 12 games!"

Om du vil prøve det ut, surf over til Windows Insiders-programmet og meld din interesse her. Forhåpentligvis tar det ikke lang tid før denne funksjonen får en offisiell lansering.