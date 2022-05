Microsofts Clippy-maskot er nå med i Halo Infinite

HQ

Den nye sesongen av Halo Infinite har vært en selvmotsigende sesong for spillets fans, siden veikartet ikke ga dedikerte fans mye å se frem til. Men uansett er den nye sesongen her, og har ført med seg et nytt Battle Pass som inkluderer en overraskende crossover med et gammelt Microsoft-ikon: Microsoft Word-maskoten Clippy.

Clippy kommer i to former; en som del av et spillerbanner og også som våpendekorasjon. Du kan se begge variantene nedenfor, som er vist av James Shields, senior produktsjef for Xbox-maskinvare.