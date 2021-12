Microsofts ID@Xbox Winter Game Fest byr på 35 spillbare demoer

HQ

Som en del av årets The Game Awards kommer Microsoft til å tilby spillere muligheten til å sjekke ut 35 demoer av kommende indietitler til Xbox One og Xbox Series. Disse demoene kommer til å være i gang fra 7. til og med 21. desember, og den fullstendige listen over titler presenteres 7. desember.

Ett av spillene vi vet er en del av tilbudet er Loot River, en merkelig blanding mellom Dark Souls og Tetris. Et annet er The Tale of Bistun, som er et actioneventyr som henter inspirasjon fra 1100-tallseposet Khosrow and Shirin. Det vil også være en demo av Blacktail, som har blitt beskrevet som "en gjenfortelling av Baba Yagas opprinnelseshistorie i surrealistisk, dyster slavisk folklore" - som høres ganske spennende ut.

I et Xbox Wire-innlegg minner Microsoft fansen om at disse demoene ikke nødvendigvis representerer sluttproduktet og at tilbakemeldinger settes pris på av de involverte indiestudioene for å hjelpe med videre utvikling.