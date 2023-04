Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard godkjent i Sør-Afrika

HQ

Det begynner å bli tid for reguleringsorganer over hele verden til å gjøre seg opp en mening om Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard på 69 milliarder dollar.

Mens vi forventer at Storbritannia, EU og USA alle skal ta faste beslutninger i løpet av de kommende ukene, har Sør-Afrikas konkurransekommisjon gitt ut en rapport for å kunngjøre at den godkjenner avtalen.

I dokumentet blir vi fortalt at kommisjonen "fant at den foreslåtte transaksjonen neppe vil føre til betydelige bekymringer for tvangssalg, da partene ikke har mulighet og insentiv til å utelukke konkurrerende spilldistributører, spesielt Sony (Playstation) og Nintendo (Switch). Videre har de fusjonerende partene forpliktet seg til å fortsette å levere Call of Duty-spill til andre konsollprodusenter.

Rapporten lyder også med: "Kommisjonen fant at den foreslåtte transaksjonen neppe vil føre til en vesentlig hindring eller svekkelse av konkurransen i noen relevante markeder. Kommisjonen fant videre at den foreslåtte transaksjonen ikke reiser vesentlige allmenne interesser.»

Så det er en annen region som er ok med Microsoft blåser en formue for å kjøpe spillgiganten. Nå er alles øyne rettet mot Storbritannia, EU og USA.