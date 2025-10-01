Microsofts spillsjef avslører de fire franchisene fansen helst vil se gjenopplivet

HQ

Neste år ser ut til å bli et flott år for Xbox-fans, ettersom merket feirer 25-årsjubileum og det forventes å bli gitt ut spill i alle de store seriene deres: Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day, og et Halo utviklet med Unreal Engine (muligens en nyinnspilling av Combat Evolved).

Men... det er selvfølgelig ikke det eneste fansen håper på, og som sjef for hele Microsofts spilldivisjon hører Phil Spencer ofte om hvilke klassiske titler folk ønsker skal komme tilbake. I et Tokyo Game Show -intervju med IGN Japan (transkribert av Pure Xbox), avslører han de fire titlene som er mest etterspurt :

"Når det gjelder forespørsler, er de egentlig over alt ... det er kjærlighet til FASA-katalogen når jeg tenker på Crimson Skies og MechAssault - folk elsker de spillene, som fra den gamle gamle skolen.

Jeg vil gjerne legge til [...] når jeg sitter her, ville det være dumt av meg å ikke nevne Lost Odyssey og Blue Dragon; spill fra vår historie som jeg hører mye om [...] det er også to spill som bare, siden vi er på TGS, ville det vært dumt av meg å ikke nevne dem."

Vi har ikke sett Crimson Skies og MechAssault på Xbox siden den aller første konsollen ble lansert, mens Lost Odyssey og Blue Dragon ble utgitt tidlig på Xbox 360 uten å få noen oppfølgere utgitt av Microsoft. Alle disse spillene regnes som virkelig gode spill for sin tid, og vi skjønner godt hvorfor folk spør etter akkurat disse.

Det er verdt å merke seg at Spencer gjorde det klart at dette er et "farlig spørsmål" fordi mange har en tendens til å tolke svarene som at noe kan være på gang. Det er ingenting som tyder på at dette er tilfelle, og det er tilsynelatende bare et ærlig svar uten baktanker.

...men på den annen side - vi er vel ikke de eneste som håper på remastere, remakes eller oppfølgere (tiggere kan ikke velge og vrake) til alle disse titlene?