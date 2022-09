Microsofts Tokyo Game Show-sending starter klokken 11 i dag

HQ

I dag er en stor dag for japanske gamere og fans av japanske spill siden det er starten på Tokyo Game Show 2022. Microsoft er et av selskapene som deltar og har bekreftet at de vil kjøre en 50 minutter lang sending.

Selv om den egentlig først og fremst er rettet mot et japansk publikum, kan du se den i YouTube-vinduet nedenfor hvis du er interessert. Sendingen starter kl. 11.00, og med en løpetid på 50 minutter blir det nok noen nevneverdige annonseringer. Xbox-sjef Phil Spencer har på Twitter avslørt at han også vil dukke opp, noe som kan være et godt tegn.