Microsoft-sjefen mener PlayStation har skylden for eksklusive spill

HQ

I går var fjerde dag av rettsaken mellom FTC og Microsoft/Activision Blizzard, og akkurat som alle de andre dagene ble det servert noen godbiter. En av hovedpersonene denne gangen var Microsoft-sjef Satya Nadella, og han sa noe som uten tvil vil sette fyr på både fanboyer og vanlige konsollspillere.

a href="https://www.theverge.com/2023/6/28/23777585/microsoft-ceo-satya-nadella-console-exclusives-sony-xbox-competition" title="Microsoft CEO says he wants to end Xbox exclusives but blames Sony" target="_blank">The Verges Tom Warren</a> fikk høre Nadella gi PlayStation skylden for at det er et så stort fokus på eksklusive spill og hevde at han gjerne skulle latt alle spille:

"Hvis det var opp til meg ville jeg gjerne kvittet meg med alle eksklusiver på konsoller, men det er ikke opp til meg å definere, spesielt ikke som en aktør med lav markedsandel på konsollmarkedet. Den dominerende aktøren der [Sony] har definert konkurransen på markedet ved hjelp av eksklusivitet, så det er den verdenen vi lever i. Jeg har ikke noe til overs for den verdenen."

På den ene siden har han jo et poeng siden alle selvsagt burde fått mulighet til å nyte de beste spillene, men på den andre er han jo helt på bærtur. Xbox har jo selv kjøpt en drøss med utviklere for å lage spill som foreløpig nesten utelukkende har vært eksklusive på deres konsoller, samt betalt for tidseksklusive spill som The Medium og Scorn.

Hva tenker du om eksklusive spill?