Midjourney utvider til sanntidsgenererte AI-videoer som en del av den siste oppdateringen

Selskapet for kunstig intelligens Midjourney har nylig avduket sitt neste store skritt fremover. Etter å ha tilbudt og fokusert på stillbilder i en årrekke, ønsker Midjourney nå å utvide til en verden av videogenerering, nærmere bestemt sanntidsgenerering.

Dette er nå tilgjengelig som en del av Version 1 på Video Model, som beskrives som "noe morsomt, enkelt, vakkert og rimelig slik at alle kan utforske det." For øyeblikket er systemet ment å gjøre bilder om til video ved hjelp av en animert bevegelsesmekanikk. I bunn og grunn gir det liv og bevegelse til et stillbilde, som kan justeres avhengig av hvor mye bevegelse som kan forventes fra det aktuelle kildebildet.

Sammenlignet med konkurrerende AI-videoprogramvare kan det virke som om Midjourney ligger litt etter, men selskapet påpeker at dette bare er et skritt på veien mot et mye større mål. På lang sikt er målet å kunne tilby simuleringer av åpne verdener i sanntid, og for å komme dit må man også kunne bevege seg gjennom 3D-modeller av generert video, og i tillegg generere alt veldig raskt. De sistnevnte punktene er de neste stegene mot å gjøre Midjourneys mål til virkelighet. Med Midjourneys egne ord :

"Det du kanskje ikke vet, er at vi tror at den uunngåelige destinasjonen for denne teknologien er modeller som er i stand til å simulere åpne verdener i sanntid.

"Hva er det? Forestill deg et AI-system som genererer bilder i sanntid. Du kan kommandere det til å bevege seg rundt i 3D-rom, omgivelsene og karakterene beveger seg også, og du kan samhandle med alt.

"For å kunne gjøre dette trenger vi byggesteiner. Vi trenger visuelle elementer (våre første bildemodeller). Vi må få disse bildene til å bevege seg (videomodeller). Vi må kunne bevege oss gjennom rommet (3D-modeller), og vi må kunne gjøre alt dette raskt (sanntidsmodeller).

"Det neste året vil vi bygge disse delene hver for seg, lansere dem, og deretter sakte men sikkert sette alt sammen til ett enhetlig system. Det kan bli dyrt i begynnelsen, men før du aner ordet av det, vil det være noe alle kan bruke."

Haken med denne videoprogramvaren er at den er mye dyrere å bruke. Midjourney tar 8 ganger så mye for en bildejobb, noe som de beskriver som "over 25 ganger billigere enn det markedet har levert tidligere".

