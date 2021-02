Selv om ikke alle er like glad i Nintendos "Mii"-figurer, så har de likevel vært med i et hav av suksessfulle titler. Tilbake i 2016 utga de for eksempel Miitopia, et RPG med lifesim-elementer, men den gangen var det kun til 3DS.

Men nå kommer det altså til Switch. Spillet fikk en helt ny trailer i går kveld via den store Direct-sendingen, og de annonserte samtidig at spillet slippes den 21. mai.

Sjekk ut traileren nedenfor.