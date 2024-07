Mike Flanagan blir produsent for Longlegs' produksjonsselskaps neste skrekkfilm

Mens mange av dere (i Storbritannia og USA) sannsynligvis fortsatt strømmer til kinoene for å bli skremt fra vettet av Nicolas Cages skremmende seriemorder i Oz Perkins' Longlegs, retter produksjonsselskapet Neon allerede oppmerksomheten mot fremtiden ved å dele litt informasjon om sitt neste skrekkprosjekt.

Dette blir en film kjent som Shelby Oaks. Den er regissert av Chris Stuckmann og handler om en kvinnes (Camille Sullivan) søken etter sin forsvunne søster, som raskt utvikler seg til en besettelse når hun oppdager at hennes innbilte barndomsdemon kan ha vært virkelig.

Shelby Oaks vil også bli produsert av Netflix skrekkguru Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, The Fall of the House of Usher, etc.), og selv om vi ennå ikke har en trailer å kikke på, har vi et bilde av filmen, som du kan se nedenfor.