Mike Flanagan skal regissere en ny Exorsist-film

Universal satte alle sine sjetonger i Halloweens David Gordon Greens hender for å lage en trilogi av Exorcist-filmer for rundt 400 millioner dollar. Men The Exorcist: Believer klarte ikke å imponere verken kritisk eller kommersielt, og nå ser det ut til at produksjonsgiganten har svingt i en ny retning.

The Hollywood Reporter bemerker at Universal har skrinlagt ideen om en Exorcist -trilogi og har i stedet fått Mike Flanagan (kjent for flere Netflix-skrekkverk som The Haunting of Hill House og Midnight Mass) til å skrive, regissere og produsere en ny Exorcist -film.

Dette blir ikke en oppfølger til Believer, men den vil likevel utspille seg i det samme universet. Filmen vil bli utviklet sammen med Blumhouse. Flanagan har bekreftet at dette kommer til å skje i en kort kommentar på X, noe som betyr at nå er alle øyne rettet mot plottdetaljer, rollebesetning, lanseringsvindu og andre spennende detaljer som vil bli delt etter hvert.