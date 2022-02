Mike Myers ønsker å lage en Austin Powers-film til

HQ

James Bond har igjennom årene vært så populær at den har fått en rekke komiske parodier, deriblant Johnny English og særlig Austin Powers, og sistnevnte har selv vært stjernen i en rekke uhyre populære filmer.

Det har blitt laget tre, så hva med et fjerde kapittel? Spør du skuespilleren bak Powers, Mike Myers, så kunne han tenke seg å få det gjort. I et intervju med a href="https://www.today.com/popculture/movies/mike-myers-says-d-love-another-austin-powers-movie-rcna15716" target="_blank">Today</a> sier han følgende:

"I would love to do one. Yeah, yeah, yeah. We'll see. I can neither confirm nor deny the existence or non-existence of such a program, should it exist or not exist."

Kunne du tenkt deg en Austin Powers 4?