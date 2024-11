Mike Tyson mot Jake Paul: Hva er klokken og hvor du kan se den etterlengtede boksekampen i Europa

HQ

En boksebegivenhet du ikke må gå glipp av, finner sted denne fredagskvelden (eller bedre sagt, lørdag ved daggry i Europa): Mike Tyson, tidligere ubestridt verdensmester i tungvekt og en av boksehistoriens råeste boksere (med 88 % knockout-seier, 50 vunne kamper og bare 6 tap), og Jake Paul, YouTuber som har blitt bokser med en også utmerket statistikk: 10 seire, 7 på knockout, og bare 1 tap.

Kampen mellom Paul og Tyson ble annonsert av Netflix tidlig i år, og skapte stor forventning, ettersom det ville være første gang på 19 år at Tyson går i ringen for en profesjonell kamp. Opprinnelig skulle kampen være en oppvisningskamp, men ble senere godkjent av myndighetene i Texas til å være en sanksjonert, profesjonell kamp.

Paul, 27 år gammel, skal bokse mot 58 år gamle Tyson, den største aldersforskjellen som noensinne er registrert for en proffkamp. Mer enn en kamp føles det som et generasjonsoppgjør.

Når begynner kampen mellom Paul og Tyson?

Denne kampen er organisert av Netflix, og vil bli avholdt på AT&T Stadium i Arlington, Texas. Etter å ha blitt utsatt fra juli 2020 på grunn av et magesår Tyson fikk, vil det finne sted fredag 15. november kl. 20 ET / 5 PT i USA.

Hva er klokka i Europa? Det vil si kl. 01.00 i Storbritannia, kl. 02.00 i CET, sentraleuropeisk tid, lørdag 16. november.

Paul vs. Tyson-kampen vil imidlertid være den siste kampen i arrangementet. Det vil være andre kamper før, inkludert en omkamp mellom Katie Taylor vs. Amanda Serrano om kvinnenes superlettvektstitler.

Dermed vil kampen mellom Mike Tyson og Jack Paul sannsynligvis ikke starte før kl. 04.00 britisk tid, kl. 05.00 norsk tid, natt til lørdag. Kanskje senere, men det kan man ikke vite med sikkerhet med mindre man ser den live...

Arrangementet vil KUN kunne sees på Netflix over hele verden, så sørg for at du har et aktivt abonnement før fredag. Hvis du har det, kan du nå se alle tre episodene av Countdown: Paul vs. Tyson-dokumentarserien.