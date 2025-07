Mike Ybarra: Dropp Xbox-konsollene og fokuser på å publisere spill i stedet

HQ

Mike Ybarra, tidligere sjef for Blizzard, mener at Xbox snarest må finne ut av sin identitet - og seriøst vurdere om maskinvarevirksomheten i det hele tatt er verdt å beholde. I en rekke innlegg på X uttrykte han frustrasjon over at Xbox "spinner hjulene sine" og prøver å være både en maskinvareprodusent og en spillutgiver. Ifølge Ybarra kan ikke Xbox fortsette å sitte på gjerdet. På X skrev han :

"Det er enkelt for meg. Xbox bør strebe etter å være verdens største utgiver av underholdningsinnhold.

Bli kvitt alt annet og bli fokusert. Ikke vær redd for å si hva du er. Omfavn banen."

Ybarra hevder at Microsofts massive oppkjøp de siste årene - Activision, Bethesda, Blizzard med flere - er et bevis på at selskapet allerede har etablert seg som verdens største spillutgiver. Så hvorfor fortsette å pushe maskinvare, spesielt når den ikke selger så godt? Spesielt nå som spillbransjen i økende grad handler om å tiltrekke seg spillere på tvers av plattformer som Game Pass, Steam og nettskyen.

Han mener Microsoft bør satse fullt og helt på forlagsvirksomhet - akkurat som Sega gjorde da de gikk over til programvare og forlot konsollvirksomheten helt.

Hva synes du - bør Xbox droppe konsollproduksjonen og satse fullt og helt på spillene i stedet?