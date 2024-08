Mikke Mus' favorittspill er tydeligvis Kingdom Hearts

HQ

Kingdom Hearts IV er i arbeid, så mye vet vi, men det er umulig å forutsi når det vil dukke opp. Under årets D23-messe, som ble avsluttet for en uke siden, fikk serien imidlertid litt spontan kjærlighet fra kongen selv, nemlig Mickey Mouse. Via et AR-speil fikk de besøkende sjansen til å snakke med den berømte musen, som etter at IGN spurte ham om hvilket spill som er hans favorittspill, avslørte at det er Kingdom Hearts:

"Det er alltid vanskelig å velge favoritt, det må jeg si. Men jeg har det veldig gøy i Kingdom Hearts. Vi skulle ønske dere alle var her sammen med oss, men kanskje vi sees snart. Og husk ... måtte hjertet være nøkkelen som leder dere."

Kanskje dette kan bety at vi snart får noen oppdateringer om Soras kommende eventyr, mange hadde håpet at det ville dukke opp under D23-messen, men det skjedde ikke.