Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Milei feier over Argentinas mellomårsvalg

Dermed styrker regjeringspartiet sitt grep om makten.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at president Javier Mileis liberale bevegelse har vunnet en overlegen seier i mellomvalget i Argentina, og dermed styrket sitt grep om både senatet og deputertkammeret. Resultatet overgikk meningsmålingene og gjorde at den peronistiske opposisjonen slet med å opprettholde sin relevans i en avstemning preget av lav valgdeltakelse. Milei feiret resultatet som et historisk vendepunkt for sin reformagenda, og lovet å gå videre med økonomiske endringer og større skattekontroll. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

Milei feier over Argentinas mellomårsvalg
Argentinas president Javier Milei under konferansen på Madrid Economic Forum i Palacio de Vista Alegre i Madrid den 8. juni 2025 Spania // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterArgentina


Loading next content