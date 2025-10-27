Verdensnyheter
Milei feier over Argentinas mellomårsvalg
Dermed styrker regjeringspartiet sitt grep om makten.
Vi har nettopp fått nyheten om at president Javier Mileis liberale bevegelse har vunnet en overlegen seier i mellomvalget i Argentina, og dermed styrket sitt grep om både senatet og deputertkammeret. Resultatet overgikk meningsmålingene og gjorde at den peronistiske opposisjonen slet med å opprettholde sin relevans i en avstemning preget av lav valgdeltakelse. Milei feiret resultatet som et historisk vendepunkt for sin reformagenda, og lovet å gå videre med økonomiske endringer og større skattekontroll. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!