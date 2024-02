Miles Morales' skuespiller roser Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

HQ

I går kveld var det premiere på den røde løperen for Madame Web i USA, og selv om det er få som ser frem til Sonys siste forsøk på å skape en Marvel-suksess, var det mange Spider-folk som møtte opp, deriblant Shameik Moore, stemmeskuespilleren til Miles Morales.

I en samtale med Variety brukte Shameik Moore tiden sin på den røde løperen til å slå et slag for den tredje og siste Miles Morales-filmen, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Moore sa at den siste filmen er den beste filmen i trilogien.

At Moore snakker så varmt om filmen, tyder på at arbeidet med den går noenlunde bra. Utgivelsesdatoen for Beyond the Spider-Verse er utsatt på ubestemt tid, så vi vet ikke når den får premiere, men forhåpentligvis rekker den å komme ut før 2024 er omme.