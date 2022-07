Miles Teller har snakket med Tom Cruise om en tredje Top Gun

HQ

Etter den enorme suksessen til Tom Gun: Maverick er det ingen overraskelse at det allerede har vært snakk om en tredje film i serien. Nå foreslår Rooster-skuespilleren selv, Miles Teller, via Entertainment Tonight at han har snakket med Tom Cruise om en gjentakelse av rollen:

"That would be great, but that's all up to TC. It's all up to Tom. I've been having some conversations with him about it. We'll see."

Top Gun: Maverick har på rekordtid blitt Cruises mest suksessrike film gjennom tidene, og overgikk milepælen på en milliard dollar for en stund siden - og har fortsatt å være populær etter det.

Håper du selv på en tredje Top Gun-film?