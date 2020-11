Milla Jovovich kommer til Monster Hunter: World neste uke

Du ser på Annonser

I løpet av snart tre år har Monster Hunter: World blant annet latt oss spille som Horizon: Zero Dawns Aloy og The Witcher 3: Wild Hunts Geralt, men neste uke får vi en spesiell event som både gir totalt mening og en av de merkeligste.

Siden Monster Hunter-filmen har verdenspremiere den 4. desember vil nemlig Monster Hunter World: Iceborne feire dette samme dag ved å la oss spille som Milla Jovovich (hun gir som du hører i trailer under også stemmen sin til prosjektet) og gjøre to spesialoppdrag. Om du er Master Rank blir du først satt til å bekjempe en Black Diablos i Wildspire Waste slik at du får Artemis' (figuren Jovovich spiller) sine klær, samt Earplugs, Health Boost, Stun Resistance, Great Luck og Hasten Recovery. Oppdrag nummer to blir å jule opp for å lage en Artemis Layered Armor fra filmen. I tillegg venter det noen nye Titles. Guild Card-bakgrunner og en posering.