Millie Bobby Brown kommer tilbake som Enola Holmes i tredje Netflix-film i år

Det er mye å glede seg over når det gjelder å være Netflix-abonnent i 2026, ettersom strømmegiganten har massevis av filmer og TV-serier på gang. Et eksempel er Enola Holmes 3, det tredje kapittelet i mysterieserien med Millie Bobby Brown i hovedrollen, og den gode nyheten er at den er nærmere enn lenger unna.

Browns Enola gjenforenes igjen med Henry Cavills Sherlock og Helena Bonham Carters Eudoria, pluss Louis Partridges Tewkesbury, Himesh Patels Dr. Watson og Sharon Duncan-Brewsters Moriarty, og den kommende filmen vil bli regissert av Adolescence-regissøren Philip Barantini, med et manus produsert av Jack Thorne, forfatteren av de to siste filmene i serien.

Når det gjelder filmens handlingspremiss, blir vi fortalt: "Eventyret jager detektiven Enola Holmes til Malta, der personlige og profesjonelle drømmer kolliderer i en sak som er mer innfløkt og forrædersk enn noen annen hun har stått overfor før."

Utover dette har vi et første bilde av filmen, men vi venter nå på mer informasjon og glimt fra filmen. Forhåpentligvis kommer vi ikke til å vente for lenge, ettersom premieren er planlagt til en gang i 2026.