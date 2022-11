Millie Gibson blir den neste Doctor Who-følgesvennen

Doctor Who har vært i nyhetene en stund nå, etter at forrige sesong ble avsluttet hvorav Jodie Whittaker avrundet rollen som den ikoniske science fiction-karakteren. Hun vil bli fulgt av Ncuti Gatwas som blir den femtende doktoren i den kommende sesongen.

Nå avsløres det også hvem som skal være Gatwas følgesvenn som følger doktoren på hans reiser, og det er Millie Gibson. I et blogginnlegg blir det fortalt at Gibson skal spille en karakter som heter Ruby Sundau som skal debutere i 2023, når Gatwas tid som doktoren begynner. Gibson selv kommenterer:

"Whilst still being in total disbelief, I am beyond honoured to be cast as the Doctor's companion. It is a gift of a role, and a dream come true, and I will do everything to try and fill the boots the fellow companions have travelled in before me. And what better way to do that than being by the fabulous Ncuti Gatwa's side, I just can't wait to get started."