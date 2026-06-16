Millioner av sanger har blitt brukt til å trene opp AI-musikk

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AI er en realitet nå, og ulike medier undersøker de forskjellige effektene av AI i vår moderne tid. Som rapportert av Engadget har The Atlantic publisert fire søkbare databaser med musikk som har blitt brukt til å trene AI-modeller. Den har «12 millioner spor i én database, 9 millioner i en annen, og de to siste inneholder hver rundt 100 000 sanger».

Dette betyr at mye opphavsrettsbeskyttet musikk ble brukt til AI-trening. Og som forventet har mange musikkstrømmetjenester tatt skritt for å forhindre, identifisere eller merke generative AI-kreasjoner. Men det har ikke hindret svindlere i å lage imitasjoner av eksisterende band og prøve å tjene på deres arbeid med AI-kopier.

Databasene til The Atlantic, blant andre lignende, kan hjelpe aktører i musikkbransjen med å ivareta sine interesser litt bedre.