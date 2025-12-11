Milly Alcock tar fly i denne dystre første titt på Supergirl

HQ

Her er en flott måte å starte kvelden på. Warner og DC har nettopp sluppet den etterlengtede første teasertraileren for Supergirl, med Milly Alcock som Kara Zor-El. Og med en gang ser dette virkelig ut til å rocke, med en merkbart mørkere og mer intim historie sammenlignet med Superman tidligere i år.

Peter Safran og James Gunn står nok en gang ved roret når Kara legger ut på et kosmisk eventyr fylt med både venner og fiender, i tillegg til (selvfølgelig) den bedårende og rampete Krypto.

Det offisielle sammendraget lyder som følger :

"Når en uventet og hensynsløs motstander slår til for nært hjemmet, slår Kara Zor-El, alias Supergirl, seg motvillig sammen med en usannsynlig følgesvenn på en episk, interstellar reise for hevn og rettferdighet"

Supergirl har premiere 26. juni neste år, og du kan sjekke ut traileren nedenfor.