MindsEye avslører ganske tøffe PC-krav

Hvis du lurer på om PC-en din er klar for Build A Rocket Boys debuttittel MindsEye, vil du sjekke ut spillets nylig avslørte PC-krav. Dessverre, for de av dere der ute som fortsatt rocker en potetrigg, kan MindsEye være utenfor rekkevidde.

Selv med minimumsspesifikasjoner trenger du en Intel i5-12400F eller AMD Ryzen 5 5600X, kombinert med et RTX 2060 eller Radeon RX 5600 XT. For å få anbefalt ytelse trenger du en i7-13700K eller Ryzen 7 7800X3D, i tillegg til en RTX 4070 eller RX 6800 XT. Uansett hvilken GPU og CPU du har, trenger du 16 GB RAM og 70 GB lagringsplass for å kjøre MindsEye.

Disse kravene er ganske høye. Selv med tanke på at kortene i 40-serien nå ligger en generasjon bak, er det fortsatt mange PC-spillere som ikke har tatt steget opp, ettersom prisen på et 4070 fortsatt føles som litt av et slag. Men med den grafikken vi har sett fra MindsEye så langt, er det ikke så overraskende at dette spillet trenger noen premium spesifikasjoner for å kjøre på sitt beste.

MindsEye lanseres 10. juni for PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.