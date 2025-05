MindsEye får ny oversiktstrailer, avslører veikart etter lansering

HQ

Build a Rocket Boy sitt MindsEye er bare noen uker unna, og i forkant av spillets lansering den 10. juni har vi fått en ny oversiktstrailer som gir oss en introduksjon til spillets historie, gameplay, verden og mer.

Vi har også tatt en titt på veikartet for 2025 etter lanseringen, som inneholder en hel del ekstra innhold. I løpet av sommeren vil vi se et "spesielt samarbeid", i tillegg til samfunnsoppdateringer og nye oppdrag. Til høsten er det igjen flere oppdrag på menyen, i tillegg til flerspiller- og nye enspillermoduser. Vinteren vil by på et nytt samarbeid, oppdateringer for fri ferdsel og et større eventyroppdrag.

Hvis du kjøper Premium Pass får du ekstra oppdrag og kosmetiske pakker i tillegg til det nevnte tilleggsinnholdet. I spillets PC-versjon vil det også være verktøy for nivåskaping slik at du kan designe hva du vil.

MindsEye lanseres 10. juni til PC, Xbox Series X/S og PS5.