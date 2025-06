MindsEye studioet sier opp en stor del av staben etter spillets mislykkede lansering

HQ

Build a Rocket BoyDet nye studioet til den tidligere Grand Theft Auto -produsenten Leslie Benzies, som står bak plattformen Everywhere og spillet MindsEye, har på kort tid gått fra å være en "interessant oppkomling" til å bli en total fiasko. I kjølvannet av spillets katastrofale lansering, som ble slaktet av nesten alle, har i overkant av 100 personer nå fått sparken, ifølge IGN. Dette tilsvarer en tredjedel av det britiske teamet.

Så hva skjedde egentlig? Spillet var notorisk fullt av bugs, krasj og optimeringsproblemer - så ille at Sony til og med tilbød refusjon, noe de sjelden gjør. Interessen fra spillerne har også vært laber, og blant dem som kjøpte og spilte det, har klagene strømmet inn.

Build a Rocket Boy Sony sier at de prøver å redde situasjonen og hevder å være forferdet over hvor dårlig det har blitt mottatt. De har allerede gitt ut hurtigfikser for minnelekkasjer, optimalisering og feil, og har avduket et veikart med flere planlagte oppdateringer i løpet av måneden.

Det høres kanskje lovende ut, men situasjonen er fortsatt kritisk. Den kolossale lanseringsfiaskoen kombinert med masseoppsigelser gjør det usikkert om studioet i det hele tatt vil overleve, eller om "Everywhere"-plattformen som spillet skulle tiltrekke seg utviklere til, vil bli noe mer enn et fremtidshåp.

