MindsEye x Hitman-crossover vil ikke skje, da Build A Rocket Boy angivelig skal splitte seg fra IOI

Det ser ut til at det er tatt en beslutning for MindsEye utvikler Build A Rocket Boy å skille veier med utgiveren IO Interactive. En anonym kilde bekreftet så mye til Gamereactor i en nylig utveksling, der vi ble fortalt at teamet på Build A Rocket Boy vil ta utgivelsen internt.

Denne avgjørelsen forventes å bli offentliggjort snart, med en minnelig kunngjøring fra begge selskaper. MindsEyes publisering i egen regi gir mulighet for mer "praktisk involvering, raskere beslutningstaking, enklere kommunikasjon og større kontroll over spilleropplevelsen."

Dette betyr at Hitman crossover-oppdraget som ble kunngjort i fjor ikke lenger vil bli utgitt. MindsEye vil imidlertid fortsatt bli utvidet med mer innhold gjennom ytterligere oppdateringer. Som nevnt hevder kilden som snakker med oss å ha førstehåndskunnskap om virksomheten, og historien er bekreftet av Insider Gaming.

Likevel, som alltid til vi hører noe offisielt, vil vi holde saltbøssene våre nær hånden. I alle fall vil denne nyheten sannsynligvis bryte snart hvis rapportene skal tros, og kan se et skifte i utviklingen av MindsEyes fremtid.