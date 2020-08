Minecraft Dungeons: Creeping Winter slippes den 8. september

Du ser på Annonser

Den første utvidelsen til Minecraft Dungeons, Jungle Awakens, kom passende nok i juli, men det virker som om svenskene i Mojang forventer at snøen kommer tidlig i år.

Studioet forteller nemlig at Creeping Winter-utvidelsen vil lanseres den 8. september. Her venter det iskalde snøstormer og nye fiender i en rekke nye oppdrag. Med nye utfordringer venter det selvsagt også nye belønninger, så vi kan se frem til nye våpen, rustninger og gjenstander som vil gjøre det litt lettere å overleve i kulden.

Du trenger uansett ikke å betale for alt den dagen. Samme dag blir en gratis oppdatering tilgjengelig. Denne vil la oss bli kjent med noen ganske nyttige folk og gi oss daglige utfordringer. Førstnevnte må du redde fra fiender, men så snart du har gjort det vil de slå leir sammen med deg. Dermed vil for eksempel smeden oppgradere gjenstander for deg, mens den såkalte Gift Wrapper-en gjør det mulig å handle gjenstander med andre spillere. Begge disse kan oppgraderes slik at de tilbyr bedre varer og tjenester.

For å avslutte trioen av nyheter den 8. september vil Minecraft Dungeons også bli tilgjengelig i fysisk format, og denne utgaven vil inneholde begge utvidelsene og litt ekstra snadder som kompensasjon for ventetiden.