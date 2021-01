Minecraft Earth legges ned i juni

Du ser på Annonser

Microsoft håpet nok at Minecraft hadde en sjanse til å bli franchisen som kanskje kunne hevde seg mot Pokémon Go da de slapp Minecraft Earth i 2019, men selskapet har fått erfare at det kreves ganske mye for å lykkes med noe slikt.

Mojang skriver nemlig at Minecraft Earth vil legges ned og stenges den 30. juni. De skylder blant annet på at Covid-19 har gjort det meget vanskelig å både jobbe med spillet og holde det interessant med mange som tilbringer langt mer tid innendørs. Dermed blir dagens oppdatering AR-spillets siste, og denne fjerner blant annet muligheten til å bruke ekte penger, reduserer kostnader og tidskrav betraktelig og gjør lignende justeringer som i hovedsak kompenserer for valutaendringen.

Den 1. juli vil all spillerdata i Minecraft Earth som ikke har med karakter-skaperen og Minecoin-goder fjernes, så da vil også eventuelt ubrukte Rubys du har betalt for gjøres om til Minecoins. Mer spesifikke detaljer om selve prosessen finner du her.