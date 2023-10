Minecraft-fansen er rasende over Mob-avstemning

HQ

Mens du kanskje ser på Mob Vote for Minecraft som en ganske morsom måte å involvere fellesskapet i å ta valg om hvilken retning utviklingen av Minecraft skal ta ser mange fans annerledes på det.

Avstemningen går ut på at fansen stemmer over hvilken av tre nye mobber som til slutt skal legges til Minecraft, og kunngjøringen skjer på Minecraft Live, som arrangeres denne helgen. Foreløpig står valget mellom krabbe, pingvin og beltedyr, og fansen har nå opprettet en underskriftskampanje for å sette en stopper for dette.

Hvorfor? Fansen ser det som at Mojang kaster bort en mulighet til å bringe nye, gode ideer inn i Minecraft, ettersom mobbene som ikke vinner rett og slett ikke blir lagt til i spillet. I oppropet står det:

"Pøbelavstemningen skaper engasjement ved å rive fellesskapet fra hverandre, etterlate fantastiske ideer på gulvet i klipperommet, og erte på seg innhold som aldri kommer med i spillet. Dette, sammen med det faktum at Mojang på en eller annen måte gir ut mindre innhold MED Microsofts støtte enn de gjorde uten, betyr at spillerne ser minimalt med innhold i spillet de elsker, og må se på at det eneste som kan få dem til å spille igjen, blir tatt fra dem."

Senere legges det til at spillet burde kunne legge til alle disse nye mobbene og ikke bare én, fordi "Minecraft ikke bare er det mest solgte spillet noensinne, men også har økonomisk støtte fra det enorme selskapet Microsoft."

Underskriftskampanjen avsluttes med: "Så vi ber Mojang. Stopp pøbelavstemningen. Gi oss tre mobs hvert år. Hvis ubetalte moddere kan legge til mobbene deres i spillet få dager etter at de er annonsert, er det minste dere kan gjøre å opprettholde innholdsfrekvensen som gjorde Minecraft berømt."

Så langt har oppropet samlet nesten 350 000 underskrifter, og håper å nå neste mål på 500 000 underskrifter før Minecraft Live avholdes til helgen.