Minecraft får ikke NFT-er og kritiserer den omdiskuterte trenden

Til tross for sterk kritikk fra millioner av spillere og utviklere prøver stadig flere selskaper og spill lykken innen NFT-markedet og blockchain-systemer. Derfor er det ikke rart at mange frykter Minecraft vil prøve noe lignende i håp om å tjene utrolige summer på den enorme spillerbasen sin. Heldigvis virker det ekstremt usannsynlig.

Mojang skriver nemlig at de vil nekte å bruke NFT-er og lignende i Minecraft, noe de oppgir flere grunner for. En av hovedgrunnene er at utviklerne alltid ønsker at både spillet og innholdet i det skal være tilgjengelig for alle. Å implementere NFT-er ville åpenbart bety at enkeltpersoner ville kunne ha noe ingen andre har, og dermed gått mot retningslinjene i spillet og studioets filosofi. Særlig siden det også ville fjernet fokuset fra å bare ha det moro i spillet om eierne av noe skulle satt bestemte krav for andre å få tilgang til produktet.

På toppen av dette synes de det er for mye usikkerhet rundt NFT-er både med tanke på pris og sikkerhet, så da gjør de det veldig enkelt ved å avslutte annonseringen slik:

"(...)å integrere blockchain-teknologier i Minecraft-klienten vår eller servere er ikke tillatt, og de kan heller ikke brukes til å skape NFT-er koblet til innhold i spillet - inkludert verdener, skins, persona-gjenstander eller andre mods. Vi vil også holde et godt øye med hvordan blockchain-teknologien utvikler seg over tid for å forsikre at de overnevnte prinsippene opprettholdes og bestemme om det vil tillate en sikrere opplevelse eller andre praktiske og inkluderende bruksområder i spill. Vi har uansett ingen planer om å implementere blockchain-teknologi i Minecraft akkurat nå."