Minecraft-filmen vil unngå et "ugly Sonic"-scenario

For en tid da Sonic var stygg. Den første traileren til Sonic-filmen hadde nettopp blitt sluppet, og fansen var i nedsmeltingsmodus over hvor realistisk de hadde forsøkt å gjøre det blå pinnsvinet. Med fingernegler som lett kunne rake langs en tavle og tenner som så ut til å være perfekt egnet til å bite i menneskekjøtt, gjorde Paramount det beste de kunne ved å sende skapningen tilbake til hvelvet.

Dette er en situasjon Jared Hess, regissøren av Minecraft -filmen, håper å unngå med sin videospillfilmatisering. I et intervju med The Salt Lake Tribune snakket han litt om hva han håper å oppnå med filmen, og hvem han håper å tilfredsstille.

"Jeg kan bare ikke skuffe 10-åringene, for da kommer de til å drepe oss", sa han. Som oftest er det eneste fansen ønsker seg av en filmatisering av favorittspillet sitt at det føles som om kildematerialet blir respektert. The Super Mario Bros. Movie, The Last of Us og Cyberpunk: Edgerunners klarte alle å oppnå dette, så forhåpentligvis kan Minecraft gjøre det samme.