Minecraft har fått enda en stjerne på rollelisten

Jared Hess' filmatisering av Minecraft ser ut til å ta form. I løpet av de siste ukene og månedene har vi hørt om mange stjerner på rollelisten, inkludert Jack Black, Matt Berry, Danielle Brooks og flere. Nå er også Jennifer Coolidge med på rollelisten.

Coolidge har nettopp vunnet en Emmy-pris for sin rolle i The White Lotus sesong 2. Det er uvisst hvem hun skal spille i filmen Minecraft, men med tanke på at stjernen hennes har steget de siste årene, kan vi tenke oss at hun kommer til å spille en større rolle.

De fleste av historiedetaljene holdes også hemmelige. Det er fortsatt mer enn ett år til vi skal se Minecraft -filmen i april 2025, så det er nok av tid til å få det hele på plass.

